В Армении арестовали племянника экс-министра финансов

В Армении арестовали племянника бывшего министра финансов страны Гагика Хачатряна – Карена Хачатряна. Соответствующее решение принято в суде общей юрисдикции в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщает armtimes.com со ссылкой на свои источники.

Судебное заседание, на котором обсуждается также ходатайство следователя СНБ об аресте самого Гагика Хачатряна, продолжается.

Гагик и Карен Хачатряны были задержаны вечером 27 августа сотрудниками Службы национальной безопасности. Им предъявлены обвинения по пункту 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата средств в особо крупных размерах) и части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса Армении.