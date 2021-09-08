В Армении арестовали экс-генпрокурора

В Армении судья суда общей юрисдикции Еревана Мнацакан Мартиросян удовлетворил ходатайство следователя Специальной следственной службы (ССС) и принял решение об аресте бывшего генпрокурора, экс-председателя Следственного комитета Агвана Овсепяна.

В Армении судья суда общей юрисдикции Еревана Мнацакан Мартиросян удовлетворил ходатайство следователя Специальной следственной службы (ССС) и принял решение об аресте бывшего генпрокурора, экс-председателя Следственного комитета Агвана Овсепяна.

Как передает Report со ссылкой на "Пастинфо", об этом сообщил адвокат Сасун Рафаелян, отметив, что после получения решения суда, оно будет обжаловано.

Агван Овсепян был задержан утром 7 сентября в рамках уголовного дела, возбужденного 1,5 года назад.

По данным Специальной следственной службы, Овсепян, с 2004 по 2018 годы занимавший должности генерального прокурора, а затем председателя Следственного комитета, легализовал более 1,3 млрд драмов, участвовал в управлении рядом действующих компаний. Он получил особо крупную взятку в размере 190 млн драмов и присвоил имущество на 800 млн драмов имущества.