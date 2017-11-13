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    В Армении акция протеста нежелающих проходить военную службу студентов будет расширена

    Участники акции планируют втянуть в акцию другие вузы страны

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Участники инициативы "Во имя развития науки" проводят акции протеста на территории Ереванского государственного университета и намерены втянуть в акцию студентов других учебных заведений, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    По информации координатора движения Давида Петросяна,  11-12 ноября состоялись обсуждения с представителями общественности.

    По его словам, все понимают, что вопрос отсрочки непосредственно связан с низким финансированием науки и предоставляемым качеством образования.

    Он отметил, что призывы не политизировать движение не имеют под собой никакой основы. По его словам, их движение студенческое и поддержать их могут любые политические силы.

    Студенты Ереванского госуниверситета проводят шествия с 7 ноября. Представители инициативы "Во имя развития науки" объявили о бессрочной забастовке.

    Проект изменений в законе "О статусе военнослужащих и военной службе", помимо прочего, предлагает отменить отсрочку для студентов, проходящих обучение в вузах по госзаказу. 27 октября парламент принял его в первом (не окончательном) чтении.

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