В Армении акция протеста нежелающих проходить военную службу студентов будет расширена

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Участники инициативы "Во имя развития науки" проводят акции протеста на территории Ереванского государственного университета и намерены втянуть в акцию студентов других учебных заведений, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По информации координатора движения Давида Петросяна, 11-12 ноября состоялись обсуждения с представителями общественности.

По его словам, все понимают, что вопрос отсрочки непосредственно связан с низким финансированием науки и предоставляемым качеством образования.

Он отметил, что призывы не политизировать движение не имеют под собой никакой основы. По его словам, их движение студенческое и поддержать их могут любые политические силы.

Студенты Ереванского госуниверситета проводят шествия с 7 ноября. Представители инициативы "Во имя развития науки" объявили о бессрочной забастовке.

Проект изменений в законе "О статусе военнослужащих и военной службе", помимо прочего, предлагает отменить отсрочку для студентов, проходящих обучение в вузах по госзаказу. 27 октября парламент принял его в первом (не окончательном) чтении.