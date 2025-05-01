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В Армении адвокат обратился в Генпрокуратуру по факту избиения полицейскими клиента

В Армении адвокат обратился в Генпрокуратуру по факту избиения полицейскими клиента В Армении адвокат Ара Карагезян сообщил об избиении своего клиента сотрудниками полиции в Армавире.
В регионе
1 мая 2025 г. 13:59
В Армении адвокат обратился в Генпрокуратуру по факту избиения полицейскими клиента

В Армении адвокат Ара Карагезян сообщил об избиении своего клиента сотрудниками полиции в Армавире.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По его словам, полицейские применили насилие к мужчине в его доме, после чего доставили в отделение и продолжили его избивать, заклеив рот скотчем. В подтверждение он опубликовал видео и фотографии в социальной сети. Пострадавший направил заявление в Генеральную прокуратуру.

Пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян в свою очередь сообщил в соцсети, что полицейские действовали по решению следователя, а мужчина отказался выполнять их требования. По его словам, силовое воздействие применили для принудительного привода. Законность действий проверяет управление внутренней безопасности. Другие детали не раскрываются.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda polis əməkdaşları tərəfindən döyülən şəxslə bağlı Baş Prokurorluğa müraciət edilib

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