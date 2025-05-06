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В Армении 68 гражданам удалось избежать службы в армии "через футбол"

В Армении 68 гражданам удалось избежать службы в армии "через футбол" В Армении 68 гражданам удалось избежать службы в армии за счет регистрации в футбольном клубе ЦСКА.
В регионе
6 мая 2025 г. 10:17
В Армении 68 гражданам удалось избежать службы в армии через футбол

В Армении 68 гражданам удалось избежать службы в армии за счет регистрации в футбольном клубе ЦСКА.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Регистрация в клубе, созданном в 2019 году под эгидой Федерации футбола Армении, стала своеобразным способом избежать призыва.

В Министерстве образования, науки, культуры и спорта подтвердили, что с 2019 по 2025 год от военной службы были освобождены 68 футболистов. Прием документов в этом году еще продолжается. В среднем ежегодно освобождаются от службы 11 человек.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda 68 vətəndaş "futbol vasitəsilə" hərbi xidmətdən yayına bilib

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