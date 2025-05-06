В Армении 68 гражданам удалось избежать службы в армии "через футбол"

В Армении 68 гражданам удалось избежать службы в армии за счет регистрации в футбольном клубе ЦСКА.

В Армении 68 гражданам удалось избежать службы в армии за счет регистрации в футбольном клубе ЦСКА.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Регистрация в клубе, созданном в 2019 году под эгидой Федерации футбола Армении, стала своеобразным способом избежать призыва.

В Министерстве образования, науки, культуры и спорта подтвердили, что с 2019 по 2025 год от военной службы были освобождены 68 футболистов. Прием документов в этом году еще продолжается. В среднем ежегодно освобождаются от службы 11 человек.