В Армении 62-летний мужчина грозился взорвать административные здания

В Армении возбуждено уголовное дело по факту ложного сигнала о бомбе в Комитете госдоходов (налоговой службы) в Гюмри.
Как передает
Отмечается, что 15 и 16 августа в разные часы злоумышленник, представившийся Геворгом Саркисяном, звонил в полицию и заявлял о намерении взорвать парламент, отделение Комитета госдоходов в Гюмри и другие административные здания. Его данные проверялись, но не подтверждались.
Правоохранителям удалось поймать мужчину. Им оказался 62-летний житель Гюмри. Он задержан.
Предварительное следствие по статье о ложном сообщении о теракте продолжается.