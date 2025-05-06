В Армении 36,4% граждан поддержали проведение новых выборов в парламент

Наиболее действенным путем отстранения премьера Армении Никола Пашиняна от власти 36,4% граждан страны считают проведение внеочередных парламентских выборов.

Наиболее действенным путем отстранения премьера Армении Никола Пашиняна от власти 36,4% граждан страны считают проведение внеочередных парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом стало известно по итогам опроса, проведенного армянским представительством Gallup International Аssociation.

Среди опрошенных 29,8% проголосовали за отставку, 16,9% отметили, что Пашинян не должен покидать свой пост. 10,1% считают, что это должно произойти путем давления посредством уличных акций протеста, 5% респондентов поддержали объявление импичмента.

Согласно опросу, если бы в предстоящее воскресенье были бы назначены парламентские выборы, то 11,5% проголосуют за партию Пашиняна "Гражданский договор", за политический блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна - 8%, за политический блок бывшего президента Сержа Саргсяна - 3,7%.

23,7% опрошенныхобъявили, что не примут участия в выборах; 18,5% затруднились ответить, остальные голоса от 0,3% до 3% распределились между различными политическими силами.

Опрос проведен среди 1 101 респондентов с 29 апреля по 2 мая.