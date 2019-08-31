В Армении 30 человек отравились на свадьбе

Тридцать человек госпитализированы с признаками отравления в армянском городе Гюмри после свадьбы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Армении."Доставленные в инфекционную больницу Гюмри граждане праздновали свадьбу в ресторане "Двин"… На данный момент госпитализированы 30 больных, их состояние оценивается как легкое и средней тяжести… По предварительной версии, причина госпитализации – пищевой фактор", - говорится в сообщении.
В Армении 30 человек отравились на свадьбеВ Армении 30 человек отравились на свадьбе
https://report.az/storage/news/f6270b4a5b01ea1efa88641735a533ef/556f8ba2-bc20-4108-91a1-f34dd1c9be86_292.jpg
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