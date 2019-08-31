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В Армении 30 человек отравились на свадьбе

В Армении 30 человек отравились на свадьбе

Тридцать человек госпитализированы с признаками отравления в армянском городе Гюмри после свадьбы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили  в пресс-службе  министерства здравоохранения Армении.

"Доставленные в инфекционную больницу Гюмри граждане праздновали свадьбу в ресторане "Двин"… На данный момент госпитализированы 30 больных, их состояние оценивается как легкое и средней тяжести… По предварительной версии, причина госпитализации – пищевой фактор", - говорится в сообщении.
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