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В Армении 16 человек обвиняются в столкновениях на границе с Азербайджаном

В Армении 16 человек обвиняются в столкновениях на границе с Азербайджаном В Армении число фигурантов по делу в связи с событиями на границе с Азербайджаном, произошедшими в сентябре прошлого года, достигло 16.
В регионе
24 января 2023 г. 11:35
В Армении 16 человек обвиняются в столкновениях на границе с Азербайджаном

В Армении число фигурантов по делу в связи с событиями на границе с Азербайджаном, произошедшими в сентябре прошлого года, достигло 16.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом в эфире Общественной телекомпании сообщил глава управления по контролю Главного военного следственного управления Следственного комитета Перч Айвазян.

"Шесть из указанных уголовных производств уже завершены и направлены в суд с обвинительным заключением, предварительное следствие по остальным продолжается", - сказал Айвазян.

Ранее председатель Следственного комитета Аргишти Кярамян заявлял, что по уголовному делу проходят 11 армянских военных.

По словам Айвазяна, обвинения в основном касаются невыполнения служебных обязанностей во время боя, неявки своевременно на место службы с целью уклонения от нее, нарушения правил военной службы.

Признаны потерпевшими и допрошены более 600 человек, допрошено более 1 500 свидетелей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla sərhəd toqquşmaları ilə bağlı Ermənistanda ittiham olunanların sayı 16-ya çatıb

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