В Армении 16 человек обвиняются в столкновениях на границе с Азербайджаном

В Армении число фигурантов по делу в связи с событиями на границе с Азербайджаном, произошедшими в сентябре прошлого года, достигло 16.

В Армении число фигурантов по делу в связи с событиями на границе с Азербайджаном, произошедшими в сентябре прошлого года, достигло 16.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом в эфире Общественной телекомпании сообщил глава управления по контролю Главного военного следственного управления Следственного комитета Перч Айвазян.

"Шесть из указанных уголовных производств уже завершены и направлены в суд с обвинительным заключением, предварительное следствие по остальным продолжается", - сказал Айвазян.

Ранее председатель Следственного комитета Аргишти Кярамян заявлял, что по уголовному делу проходят 11 армянских военных.

По словам Айвазяна, обвинения в основном касаются невыполнения служебных обязанностей во время боя, неявки своевременно на место службы с целью уклонения от нее, нарушения правил военной службы.

Признаны потерпевшими и допрошены более 600 человек, допрошено более 1 500 свидетелей.