В Армении 14 человек отравились угарным газом

Сразу три случая отравления угарным газом произошли в Армении накануне, в числе пострадавших есть несовершеннолетние.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, трое человек были доставлены в больницу на скорой помощи в Горисе.

Другой случай произошел в тот же день в Араратской области. В одну из больниц поступили 7 граждан, отравившихся угарным газом. Выяснилось, что пострадавшие, пятеро из которых - несовершеннолетние, отравились у себя дома.

Еще один инцидент произошел в Гегаркуникской области. В отделение полиции из больницы поступил сигнал о том, что в клинику доставлены 4 человека с диагнозом "Острое экзогенное отравление неизвестной этиологии". Выяснилось, что члены одной семьи отравились угарным газом в результате утечки из газового нагревателя.

По данным фактам готовятся материалы, уточняются обстоятельства, назначены судебно-медицинские экспертизы.