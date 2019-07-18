В Армении 13 человек госпитализировали после стычек протестующих с полицией

Тринадцать человек госпитализированы в Иджеване на севере Армении после столкновений протестующих с полицией в среду вечером.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-секретарь минздрава республики Алина Никогосян.

Ранее в интернете появились видеокадры столкновений протестующих с полицейскими близ города Иджеван, в 130 километрах от Еревана. Протестующие перекрыли ведущую в Грузию автодорогу и требуют разрешить им заготавливать дрова в прилегающих лесах. Сотрудники правоохранительных органов попытались разблокировать трассу, начались столкновения. Полицейские, в которых полетели камни, отступили.

"В результате столкновений в Иджеване в медицинский центр города доставлены 13 человек. Пострадавшие проходят необходимое обследование… Они находятся под надзором врачей. Медики скоро выпишут часть травмированных после их повторного обследования", - написала Никогосян в Facebook.