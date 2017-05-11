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    В Ардебиле произошло землетрясение силой 5 баллов, пострадали 11 человек

    Пострадавшим в Муганском, Билясуварской и Гермийском районе оказана помощь

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром в провинции Ардебиль произошло землетрясение силой 5 баллов, пострадали 11 человек.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил сейсмологический центр института геофизики Тегеранского университета.

    В результате природного бедствия пострадали 11 человек.

    По словам начальника центра кризисного управления провинции Ардебиль Масуда Имама Егяни, пострадавшим в Парсабаде (Муганский район), Билясуваре (Южный Азербайджан) и Гермийском районе оказана помощь.

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