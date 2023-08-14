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В апарт-комплексе "Лайнер" на севере Москвы произошел взрыв

В апарт-комплексе "Лайнер" на севере Москвы произошел взрыв Хлопок, по предварительным данным, произошел в столичном комплексе апартаментов "Лайнер".
В регионе
14 августа 2023 г. 19:23
В апарт-комплексе Лайнер на севере Москвы произошел взрыв

Взрыв, по предварительным данным, произошел в столичном комплексе апартаментов "Лайнер".

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В доме 20а по Ходынскому бульвару, предварительно, произошел хлопок. Выбиты стекла", - сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, по этому адресу находится апарт-комплекс "Лайнер". На последнем, 15-м этаже комплекса, взорвался фреон. Пострадавших нет.

В пресс-службе столичного главка МЧС РФ уточнили, что взрыв произошел во время ремонта холодильника.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada “Liner” yaşayış kompleksində partlayış olub

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