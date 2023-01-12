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В Анталье объявлено штормовое предупреждение

В Анталье объявлено штормовое предупреждение Штормовой ветер, скорость которого местами достигала 70 км/ч, обрушился в среду вечером на провинцию Анталья. Высота волн у побережья в районе популярного пляжа Коньяалты достигала 6 м, во многих районах курорта повалены деревья, повреждены десятки машин.
В регионе
12 января 2023 г. 09:10
В Анталье объявлено штормовое предупреждение

Штормовой ветер, скорость которого местами достигала 70 км/ч, обрушился в среду вечером на провинцию Анталья. Высота волн у побережья в районе популярного пляжа Коньяалты достигала 6 м, во многих районах курорта повалены деревья, повреждены десятки машин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал TRT 1.

Во власти непогоды оказалось практически все средиземноморское побережье Турции. Во многих населенных пунктах проливные дожди вызвали подтопления, местами улицы превратились в реки. Самый сильный ветер, по данным метеорологов, зафиксировали в соседней с Антальей провинции Ыспарта: он достигал 102 км/час.

Главное управлением метеорологии Турции распространило штормовое предупреждение, согласно которому в 11 регионах страны, в основном в районе Средиземного и Эгейского морей, в четверг ожидаются сильные осадки, штормовой ветер и понижение температуры на два-пять градусов.

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Версия на английском языке Storm warning issued in Antalya

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