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В результате пожара в Анталье пострадали 53 человека - ОБНОВЛЕНО

В результате пожара в Анталье пострадали 53 человека - ОБНОВЛЕНО Крупный лесной пожар зафиксирован в провинции Анталья в Турции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, телеканал TRT распространил видео, на котором видно, как пожар начал подбираться к черте города.
В регионе
28 июля 2021 г. 18:55
В результате пожара в Анталье пострадали 53 человека - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 53 человека пострадали при крупном лесном пожаре в турецкой провинции Анталья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

"Мы были вынуждены эвакуировать четыре района. Есть поврежденные дома. На данный момент пострадали 53 человека. Причина пожара выясняется, пока что рассматриваются все версии", - сказал он.

17:45

Крупный лесной пожар зафиксирован в провинции Анталья в Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, телеканал TRT распространил видео, на котором видно, как пожар начал подбираться к черте города.

Возгорание произошло из-за сильной жары в четырех местах в ближайшем лесном массиве. Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра. В администрации Антальи подчеркнули, что это самый сильный пожар, с которым они сталкивались.

Однако он не представляет опасности для туристических объектов, заявили власти. "Пожар в районе Манавгата никак не угрожает безопасности туристических объектов. На данный момент нам не поступала информация о жертвах", - сообщают они.

В тушении пожара принимают участие более 100 единиц техники, включая два самолета и 15 вертолетов. По данным телеканала, из-за быстро распространяющегося пожара было принято решение эвакуировать всех людей из госпиталя Манавгата.

Кроме того, на место бедствия вылетел министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

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