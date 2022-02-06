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В Анталье рухнул навес в горнолыжном центре "Саклыкент": 8 пострадавших

В Анталье рухнул навес в горнолыжном центре "Саклыкент": 8 пострадавших В горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье (Турция) из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек.
В регионе
6 февраля 2022 г. 19:08
В Анталье рухнул навес в горнолыжном центре Саклыкент: 8 пострадавших

В горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье (Турция) из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы.

В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики.

Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз.

Горнолыжный центр Саклыкент расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.

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