В Анталье рухнул навес в горнолыжном центре "Саклыкент": 8 пострадавших

В горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье (Турция) из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек.

В горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье (Турция) из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы.

В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики.

Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз.

Горнолыжный центр Саклыкент расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.