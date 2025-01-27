В Аланье из горящего отеля извлекли четверых рабочих

В турецкой провинции Анталье произошел пожар в 12-этажном здании.

В Аланье спасены четверо рабочих, оказавшихся в ловушке при пожаре на строительстве 12-этажного отеля.

Как сообщает Report, об этом заявил мэр города Осман Тарык Озчелик.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

18:47

В турецкой провинции Анталье произошел пожар в 12-этажном здании отеля.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел на первом этаже ремонтируемого здания в районе города Аланья. На место происшествия уже прибыла пожарная бригада, ведутся работы по спасению рабочих, оставшихся на верхних этажах.

Также туда направлены медицинские работники и полиция.