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В Аланье из горящего отеля извлекли четверых рабочих

В Аланье из горящего отеля извлекли четверых рабочих В турецкой провинции Анталье произошел пожар в 12-этажном здании.
В регионе
27 января 2025 г. 19:27
В Аланье из горящего отеля извлекли четверых рабочих

В Аланье спасены четверо рабочих, оказавшихся в ловушке при пожаре на строительстве 12-этажного отеля.

Как сообщает Report, об этом заявил мэр города Осман Тарык Озчелик.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

18:47

В турецкой провинции Анталье произошел пожар в 12-этажном здании отеля.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел на первом этаже ремонтируемого здания в районе города Аланья. На место происшествия уже прибыла пожарная бригада, ведутся работы по спасению рабочих, оставшихся на верхних этажах.

Также туда направлены медицинские работники и полиция.

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Версия на английском языке ФотоFire breaks out in 12-storey hotel in Antalya, Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAntalyada 12 mərtəbəli hoteldə yanğın baş verib - YENİLƏNİB

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