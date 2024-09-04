В Анталье открыли новое здание генконсульства России

В турецкой Анталье состоялось открытие нового здания Генконсульства России.

В турецкой Анталье состоялось открытие нового здания Генконсульства России.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности.

"Это знаковое событие, которое мы ждали несколько лет. Нам наконец-то удалось переместиться в новое, современное здание, которое обеспечит качество услуг для наших граждан. Помимо консульских функций мы вносим вклад в развитие отношений между нашими странами", - отметил генконсул Сергей Ветрик.