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В Анталье обсуждались прямые переговоры между президентами РФ и Украины

В Анталье обсуждались прямые переговоры между президентами РФ и Украины На встрече глав МИД в Анталье обсуждалась возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В регионе
10 марта 2022 г. 15:27
В Анталье обсуждались прямые переговоры между президентами РФ и Украины

На встрече глав МИД в Анталье обсуждалась возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как сообщает Report, об этом глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи, добавив, что такой контакт не должен быть "встречей ради встречи".

"Всем хорошо известно, что президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности", - сказал Лавров.

" Я напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему", - отметил он.

"Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем", - сказал Лавров.

В своем недавнем интервью Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только после прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным можно будет положить конец войне.

По его словам, войну можно прекратить только после прямого диалога с президентом РФ на основе взаимного компромисса.

"Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами. Только так мы можем выйти из этой ситуации. Мы пока не можем говорить о деталях. У нас еще не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне", - сказал он.

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