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В Анталье недалеко от аэропорта вспыхнул лесной пожар

В Анталье недалеко от аэропорта вспыхнул лесной пожар Лесной пожар вспыхнул в Анталье в уезде Аксу недалеко от аэропорта.
В регионе
20 июня 2023 г. 17:44
В Анталье недалеко от аэропорта вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар вспыхнул в Анталье в уезде Аксу недалеко от аэропорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник телеканал TRT.

Огонь охватил часть лесистой местности. В настоящее время горят как минимум несколько десятков деревьев. Пожарные ведут тушение и принимают меры, чтобы не допустить распространения огня.

Отмечается, что источник возгорания находился в контейнерном доме, расположенном у линии лесополосы. В зоне возгорания в небо поднимается дым. К настоящему времени, как заявляют власти, пожар взят под контроль. В тушении принимают участие как наземные пожарные расчеты, так и пожарные вертолеты. Принимаются меры по остужению района вокруг пожара.

Зона возгорания в уезде Аксу непосредственно не прилегает к курортным районам Антальи. В связи с этим пожар негативно не повлиял на отдых туристов.

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Версия на английском языке Forest fire breaks out near Antalya airport

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