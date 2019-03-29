В Анталье прошла встреча глав МИД Турции и России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, встреча прошла в Центре туризма района Белек в Анталье за закрытыми дверями.

В Анталье под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран состоится седьмое заседание Совместной группы стратегического планирования, подструктуры Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Россия.

В ходе заседания стороны обсудят отношения Анкары и Москвы и проведут широкий обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

По итогам заседания между МИД Турции и России будет подписан План консультаций на 2019-2020 годы.

Кроме того, по итогам заседания Чавушоглу и Лавров примут участие в совместной пресс-конференции.