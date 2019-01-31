В Анталье построят третий аэропорт, способный обслуживать 5 млн пассажиров в год

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал строительство третьего по счету аэропорта в провинции Анталья.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно планам турецкого правительства, которые объявил Реджеп Тайип Эрдоган, в 2022 году в провинции Анталья откроется третий международный аэропорт, способный обслуживать пять миллионов пассажиров в год.

Его разместят в западной части провинции – около города Каш.

Как заявил во время визита в Анталью турецкий лидер, сегодня региону, который, по его словам, претендует на титул "курортной столицы мира", не хватает аэропортовых мощностей. Так, годовой пассажиропоток основного аэропорта Антальи за последние восемь лет вырос в три раза и уже превысил 31 миллион человек. На пределе возможностей работает и второй, небольшой, аэропорт курортной провинции – Газипаша около Аланьи (1,5 миллиона пассажиров в год).