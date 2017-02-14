В Анталье гражданин Турции убил жену с двумя детьми и покончил с собой

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Гражданин Турции убил в Анталье свою жену, гражданку России, и двоих детей, после чего покончил с собой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель генконсульства РФ в Анталье.

"Мы подтверждаем информацию СМИ об убийстве гражданки России и двух ее детей, мальчика и девочки. Преступник покончил с собой. Преступление, по предварительным данным, произошло на бытовой почве", - сказал собеседник агентства.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что гражданин Турции Муаммер Гюн отравил своего сына Виктора и дочь Лейлу, добавив пестицид в сладости, после чего убил из помпового ружья свою жену Анну, гражданку РФ. Потом он позвонил в полицию, сообщил о случившемся, после чего совершил самоубийство.