В Анкаре заявили о возможных шагах по открытию границы с Ереваном для лиц из третьих стран

Представитель президента Турции Ибрагим Калын намекнул на возможность открытия в ближайшее время границы с Арменией для лиц с паспортами третьих стран.
Как передает Report Sputnik-Армения, об этом он заявил в интервью одному из местных СМИ.
"Наши специальные представители регулярно обсуждали эти вопросы. Мы можем сказать, что положительный процесс продвигается. Это - выдача разрешений с паспортами, возможные шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время", - отметил Калын, комментируя переговоры между Ереваном и Анкарой.
Как известно, еще в июле этого года на очередной встрече спецпредставителей двух стран в Вене была достигнута договоренность обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы в кратчайшие сроки для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию.
По мнению представителя Анкары, сейчас "все идет нормально".
"Процесс принятия решения начат, и это очень важно. Установлены контакты, которых не было 30 лет. Недавно встречались президент нашей страны и премьер-министр Армении. Впервые была встреча такого уровня", - заметил Калын.