В Анкаре заявили о возможных шагах по открытию границы с Ереваном для лиц из третьих стран

В Анкаре заявили о возможных шагах по открытию границы с Ереваном для лиц из третьих стран

Представитель президента Турции Ибрагим Калын намекнул на возможность открытия в ближайшее время границы с Арменией для лиц с паспортами третьих стран.

https://static.report.az/photo/41ee4f18-3894-3d2b-9ac5-5dfed0406489.jpg https://static.report.az/photo/41ee4f18-3894-3d2b-9ac5-5dfed0406489.jpg Ибрагим Калын

Представитель президента Турции Ибрагим Калын намекнул на возможность открытия в ближайшее время границы с Арменией для лиц с паспортами третьих стран. Как передает Report Sputnik-Армения, об этом он заявил в интервью одному из местных СМИ. "Наши специальные представители регулярно обсуждали эти вопросы. Мы можем сказать, что положительный процесс продвигается. Это - выдача разрешений с паспортами, возможные шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время", - отметил Калын, комментируя переговоры между Ереваном и Анкарой. Как известно, еще в июле этого года на очередной встрече спецпредставителей двух стран в Вене была достигнута договоренность обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы в кратчайшие сроки для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию. По мнению представителя Анкары, сейчас "все идет нормально". "Процесс принятия решения начат, и это очень важно. Установлены контакты, которых не было 30 лет. Недавно встречались президент нашей страны и премьер-министр Армении. Впервые была встреча такого уровня", - заметил Калын. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram