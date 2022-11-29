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В Анкаре заявили о возможных шагах по открытию границы с Ереваном для лиц из третьих стран

В Анкаре заявили о возможных шагах по открытию границы с Ереваном для лиц из третьих стран Представитель президента Турции Ибрагим Калын намекнул на возможность открытия в ближайшее время границы с Арменией для лиц с паспортами третьих стран.
В регионе
29 ноября 2022 г. 17:11
В Анкаре заявили о возможных шагах по открытию границы с Ереваном для лиц из третьих стран
Ибрагим Калын

Представитель президента Турции Ибрагим Калын намекнул на возможность открытия в ближайшее время границы с Арменией для лиц с паспортами третьих стран.

Как передает Report Sputnik-Армения, об этом он заявил в интервью одному из местных СМИ.

"Наши специальные представители регулярно обсуждали эти вопросы. Мы можем сказать, что положительный процесс продвигается. Это - выдача разрешений с паспортами, возможные шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время", - отметил Калын, комментируя переговоры между Ереваном и Анкарой.

Как известно, еще в июле этого года на очередной встрече спецпредставителей двух стран в Вене была достигнута договоренность обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы в кратчайшие сроки для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию.

По мнению представителя Анкары, сейчас "все идет нормально".

"Процесс принятия решения начат, и это очень важно. Установлены контакты, которых не было 30 лет. Недавно встречались президент нашей страны и премьер-министр Армении. Впервые была встреча такого уровня", - заметил Калын.

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Версия на английском языке Ankara announces possible steps to open border with Yerevan for persons from third countries

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