В Анкаре заявили, что турецкий штурмовик будет лучше американского F-35

Первый полет штурмовика HÜRJET турецкого производства планируется в 2023 году, некоторые из его технологий более продвинутые, чем у американских F-35.

Первый полет штурмовика Hurjet турецкого производства планируется в 2023 году, некоторые из его технологий более продвинутые, чем у американских F-35.

Как передает Report со ссылкой на газету Star , об этом заявил замглавы Управления оборонной промышленности Сердар Демирель.

"Наш штурмовик Hurjet, совершит свой первый полет в следующем году. Истребитель имеет более совершенные характеристики, чем F-35. В настоящее время мы являемся одной из 15 стран, которые могут построить свой собственный корабль. Мы одна из ограниченного числа стран, которые могут сделать свои собственные ракеты, Турция является мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов", - приводит слова Демиреля Star.

Hurjet является реактивной версией турецкого турбовинтового учебного самолета Hurkus. Его разрабатывает турецкая аэрокосмическая компания TAI (Turkish Aerospace Industries) с 2017 года. По заявлениям производителя, Hurjet будет развивать скорость примерно до 1,5 тыс. км в час, выполнять полеты на высоте до 13,7 тыс. м и нести до трех тыс. кг полезной нагрузки.