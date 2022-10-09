В Анкаре заявили, что Турция выступает за продление зерновой сделки

Турция выступает за продление действия продовольственной сделки, заключенной в июле в Стамбуле. Украина относится к этому позитивно, вопрос обсуждается с Россией.

Турция выступает за продление действия продовольственной сделки, заключенной в июле в Стамбуле. Украина относится к этому позитивно, вопрос обсуждается с Россией.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Наша страна выступает за продление договоренности по зерну. Этот вопрос был поднят Анкарой перед Киевом, на это получен позитивный ответ. Теперь мы обсуждаем тему и с российской стороной. У Москвы имеется определенная обеспокоенность относительно поставок российской продукции, в том числе удобрений. РФ заключила договор с ООН и пытается решить вопрос", - сказал Калын.