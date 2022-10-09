О нас

В Анкаре заявили, что Турция выступает за продление зерновой сделки

В Анкаре заявили, что Турция выступает за продление зерновой сделки Турция выступает за продление действия продовольственной сделки, заключенной в июле в Стамбуле. Украина относится к этому позитивно, вопрос обсуждается с Россией.
В регионе
9 октября 2022 г. 06:18
В Анкаре заявили, что Турция выступает за продление зерновой сделки

Турция выступает за продление действия продовольственной сделки, заключенной в июле в Стамбуле. Украина относится к этому позитивно, вопрос обсуждается с Россией.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Наша страна выступает за продление договоренности по зерну. Этот вопрос был поднят Анкарой перед Киевом, на это получен позитивный ответ. Теперь мы обсуждаем тему и с российской стороной. У Москвы имеется определенная обеспокоенность относительно поставок российской продукции, в том числе удобрений. РФ заключила договор с ООН и пытается решить вопрос", - сказал Калын.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kalın: "Türkiyə taxıl müqaviləsinin uzadılmasının tərəfdarıdır"

Самое читаемое

Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
6 октября 2022 г. 16:41
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
8 октября 2022 г. 11:39
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
8 октября 2022 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi