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    В Анкаре задержана террористка-смертница - ДОПОЛНЕНО

    Сообщается, что женщина страдала тяжелым заболеванием печени, поэтому согласилась стать смертницей

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Потенциальная террористка-смертница задержана полицией на въезде в Анкару. 

    Как передает Report, об этом в среду сообщил телеканал CNN Turk.

    По данным телеканала, женщина могла быть связана с Рабочей партией Курдистана (РПК). 

    21-летняя женщина была задержана полицией на въезде в Анкару при проверке автотранспорта. Она разыскивалось как потенциальная террористка-смертница на основании оперативных данных, полученных полицией в ходе операции против членов РПК в провинции Мардин на юго-востоке страны. Сообщается, что женщина страдала тяжелым заболеванием печени, поэтому согласилась стать смертницей.

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