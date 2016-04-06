В Анкаре задержана террористка-смертница - ДОПОЛНЕНО

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Потенциальная террористка-смертница задержана полицией на въезде в Анкару.

Как передает Report, об этом в среду сообщил телеканал CNN Turk.

По данным телеканала, женщина могла быть связана с Рабочей партией Курдистана (РПК).

21-летняя женщина была задержана полицией на въезде в Анкару при проверке автотранспорта. Она разыскивалось как потенциальная террористка-смертница на основании оперативных данных, полученных полицией в ходе операции против членов РПК в провинции Мардин на юго-востоке страны. Сообщается, что женщина страдала тяжелым заболеванием печени, поэтому согласилась стать смертницей.