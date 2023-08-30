В Анкаре впервые проходит аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST

Сегодня в столице Турции Анкаре впервые проходит крупнейший в мире аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST.

Сегодня в столице Турции Анкаре впервые проходит крупнейший в мире аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST.

Как сообщает анкаринское бюро Report, фестиваль проводится на территории аэропорта Этимесгут и продлится до 3 сентября.

TEKNOFEST - первый и единственный фестиваль, организованный совместно Министерством промышленности и технологий и Турецкой технологической командой (Türkiye Teknoloji Takımı) с целью развития национальных технологий.

В качестве заинтересованных сторон в мероприятии выступают ASELSAN, ROKETSAN, Baykar, BMC, HAVELSAN, TÜBİTAK, STM, Турецкая аэрокосмическая промышленность, TUSAŞ, Турецкие авиалинии, Türksat и Türkcell, а также Университет Богазичи, Стамбульский технический университет, Технический университет Йылдыз, Технический университет Орта Догу, Черноморский технический университет.

В рамках фестиваля запланированы семинары, призовые технологические конкурсы, выставки технологий, авиашоу.

На фестивале также представлен принадлежащий Азербайджану самолет.