​В Анкаре возле пункта жандармерии обнаружены оружие, боеприпасы и взрывчатка

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Турецкая жандармерия обнаружила оставленные неизвестными на обочине дороги в Анкаре оружие, боеприпасы и взрывчатку.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявило губернаторство столичного региона.

В заявлении отмечается, что жандармам поступил вызов с "горячей линии" от одного из граждан, который обнаружил подозрительные предметы на обочине трассы Анкара-Самсун на выезде из столицы. Как выяснилось, в 800 метрах от пункта проверки и досмотра жандармерии в кювет были свалены автомат, пулемет с 400 патронами для них, две гранаты, два взрывных устройства и три пакета с взрывчаткой.

Начато расследование происшествия. О том, кто и с какой целью мог оставить эти предметы, пока не сообщается.