В Анкаре в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавший

В турецкой Анкаре в жилом доме прогремел взрыв, есть пострадавший. Его доставили в больницу.

В турецкой Анкаре в жилом доме прогремел взрыв, есть пострадавший. Его доставили в больницу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Habertürk.

По информации телеканала, взрыв произошел на третьем этаже многоквартирного дома. Причины взрыва пока не установлены.

После сообщения о взрыве в район направили пожарные и медицинские бригады, а также полицию.

"Стены квартиры, где произошел взрыв, и соседней квартиры обрушились, также были повреждены несколько автомобилей, которые были припаркованы перед жилым домом", - сообщает телеканал.