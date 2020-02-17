В Анкаре в лицее произошла стрельба, двое ранены

Два человека ранены при перестрелке в лицее в районе Этимесгут Анкары. Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает администрация губернатора города.

"Охранник Анатолийского лицея имени Велита Бекдаша Анкары Мурат Экинджи по не выясненной пока причине выстрелил из пистолета в директора учебного заведения Шерафеттина Али Гюрюлера, после чего попытался покончить собой. Ученики лицея были благополучно эвакуированы из здания", - сообщается на сайте губернатора Анкары.

Раненые доставлены в больницу, ведется расследование.