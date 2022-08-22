В Анкаре стартовала программа стажировки LOCALINTERNational

В Турции стартовала программа LOCALINTERNatinal для молодых людей, интересующихся политикой и планирующих в будущем делать карьеру в области госуправления.

В Турции стартовала программа LOCALINTERNational для молодых людей, интересующихся политикой и планирующих в будущем делать карьеру в области госуправления.

Как передает корреспондент Report, являющийся участником программы, в ней участвует молодежь из более чем 10 стран мира.

Организатором программы стажировки, в ходе которой участники познакомятся с деятельностью муниципалитетов в различных городах Турции, является Союз Муниципалитетов этой страны. В этом году в рамках LOCALINTERNatinal участники стажировки посетят муниципалитеты в Анкаре, Балыкесире, Чанаккале и Стамбуле.

Программа нацелена на то, чтобы дать представление о работе системы местного самоуправления Турции, причем не только с помощью презентаций и лекций, но и практических занятий.

В программе принимают участие два представителя Азербайджана. Кроме того, в Анкару приехали молодые люди из Польши, Албании, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Южного Судана, Малави и др.

В первый день участники посетили офис союза муниципалитетов Турции и побывали в министерстве иностранных дел Турции.