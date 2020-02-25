Пассажиры рейса Тегеран-Анкара помещены в карантин - ОБНОВЛЕНО

Все 132 пассажира и экипаж самолета, прибывшего из Тегерана в Анкару, помещены на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус. Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Для турецких граждан, пожелавших вернуться из Ирана на родину, был организован спецрейс. Вернувшиеся в Турцию граждане будут содержаться в карантине 14 дней. В рамках этого рейс Turkish Airlines TK879 из Тегерана был запланирован с посадкой в Анкаре. Находящиеся в самолете 132 пассажира и экипаж направлены в специально подготовленную клинику", - написал Ф.Коджа в Twitter.

Отметим, что у 17 пассажиров самолета выявлена повышенная температура.

*** 14:26

Самолет Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Местные СМИ сообщают, что экстренная посадка была совершена в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров.