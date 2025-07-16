В Анкаре прошла сессия на тему "Защита демократии: сила гражданского сопротивления"

В рамках медиапрограммы, организованной в Анкаре по случаю 15 Июля - Дня демократии и национального единства, на панели "15 июля: Память, Справедливость и Будущее" прошла сессия на тему "Защита демократии: сила гражданского сопротивления".

В рамках медиапрограммы, организованной в Анкаре по случаю 15 Июля - Дня демократии и национального единства, на панели "15 июля: Память, Справедливость и Будущее" прошла сессия на тему "Защита демократии: сила гражданского сопротивления".

Как передает корреспондент Report из Анкары, на сессии заместитель председателя Великого национального собрания Турции Бекир Боздаг сравнил 15 июля с Освободительной борьбой.

По его словам, и в тот период единство народа придало силы Турции, была провозглашена республика, а в 2016 году народ, рискуя жизнью, вышел на улицы против террористов и отстоял свою свободу. "После победы 15 Июля Турция перестроила свою армию. Некоторые воинские части были закрыты, по некоторым было принято решение о передислокации", - добавил он.

Журналист Ханде Фырат заявила, что представитель медиа в чрезвычайных ситуациях должен правильно информировать людей, а для этого в первую очередь сам должен получать точную информацию.

"Сторонники FETÖ, воспитывая тюркоязычные поколения за рубежом, промывали мозги молодежи в Турции. Человек, который действительно находится в рядах Вооруженных сил Турции, не направил бы оружие на своих граждан в ночь 15 июля. Это была не просто попытка переворота, а террористическая атака. В ту ночь они, используя социальные сети, распространяли ложные новости типа "Эрдоган умер", "Эрдоган сбежал". Мы же, связавшись с президентом Турции, транслировали его обращение к народу с экрана, и народ увидел правду. Поэтому следует верить не фейкам в соцсетях, а информации от журналистов", - подчеркнула она.

Главный координатор Центра политических, экономических и социальных исследований (SETA) Неби Миш, в свою очередь назвал события 15 июля 2016 года попыткой оккупации.

"Как FETÖ могла подумать, что сможет захватить Турцию одной попыткой переворота? FETÖ до 15 июля пыталась свергнуть власть недемократическим путем, пыталась создать напряженность между различными этническими группами в обществе. Однако наш народ сорвал эти планы", - добавил он.