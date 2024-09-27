В Анкаре прошла церемония, посвященная Дню памяти Азербайджана

20:11

В посольстве Азербайджана в Турции состоялась церемония, приуроченная к 27 Сентября - Дню памяти.

Как передает анкарское бюро Report , мероприятие под лозунгом "Карабах — это Азербайджан!" было организовано дипмиссией в конгресс-центре "Шуша" при посольстве в Анкаре.

Представитель Высшего совета по делам религии Турции Зафер Коч прочитал молитвы за упокоение душ шехидов.

На церемонии был показан фильм о шехидах, пожертвовавших жизнью за целостность родины, о национально-освободительной борьбе за государственную независимость и единство Азербайджана.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов заявил, что доблестная военная победа Азербайджана гарантирует мир и спокойствие в регионе, и армянская сторона должна правильно оценить эту возможность в свою пользу.

Член Совета безопасности и внешней политики при Президенте Турции и председатель правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана (TADIV) Айгюнь Аттар рассказала об армянской агрессии против Азербайджана.

Директор Азербайджанского культурного центра при посольстве Самир Аббасов отметил, что память шехидов всегда чтится высоко и сообщил, что по инициативе возглавляемого им Центра всемирно известный либреттист Анатолийского симфонического оркестра Турции Айхан Озель написал оперу, посвященную победе в Карабахе и светлой памяти погибших за освобождение земель.

"Данное произведение будет издано на азербайджанском и турецком языках и представлено общественности как проект Азербайджанского культурного центра".

Брат шехида майора Агшина Ибадова подполковник Мамедгусейн Ибадов сообщил, что вступил в бой вместе с тремя братьями с первого дня войны, с 27 сентября. Он рассказал о славном боевом пути своего брата Агшина в Физулинском, Зангиланском, Джебраильском, Ходжавендском районах и добавил, что Агшин Ибадов героически погиб на 23-й день войны в Ходжавенде.

Турецкий военный, генерал-лейтенант запаса Эндер Гюнер рассказал о стратегии победы, достигнутой армией под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В церемонии также приняли участие официальные лица, депутаты, семьи шехидов и ветераны, представители турецкой и азербайджанской общественности.