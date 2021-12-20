В Анкаре проходит заседание Кабмина под председательством президента Турции

В Анкаре началось заседание Кабинета министров Турции.

В Анкаре началось заседание Кабинета министров Турции.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, заседание проходит под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отметим, что в ходе заседания будет обсужден ряд вопросов, в том числе ситуация вокруг курса национальной валюты. Так, сегодня сначала нацвалюта Турции торговалась на уровне 17,04 лиры за единицу американской валюты, а к концу дня она достигла уровня 17,8 лиры за доллар США. При этом с начала года турецкая валюта девальвировалась уже более чем в два раза. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры.