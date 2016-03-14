В Анкаре проходит экстренное заседание по безопасности

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В резиденции премьер-министра Турции проходит экстренное заседание по безопасности.

В заседании под председательством премьер-министра Ахмета Давутоглу, принимают участие члены Кабмина и представители структур безопасности Турции.

В заседании, в числе прочих, принимают участие глава Генштаба Хулуси Акар, заместители премьер-министра Ялчин Акдоган, Тугрул Туркеш и Лютфи Эльван, глава МВД Эфган Ала и др.

Обсуждения проходят в закрытом режиме.