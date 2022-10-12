В Анкаре позитивно оценили снятие в США ограничений на поставки Турции F-16

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал положительным моментом снятие Сенатом Конгресса США ограничений в законопроекте по поставкам Анкаре истребителей F-16. Он выразил надежду, что аналогичным образом поступят в Палате представи

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал положительным моментом снятие Сенатом Конгресса США ограничений в законопроекте по поставкам Анкаре истребителей F-16.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Habertürk, он выразил надежду, что аналогичным образом поступят в Палате представителей.



Снятием ограничений открыты двери для прохождения законопроекта через Конгресс. Еще предстоит длительный путь. Тем не менее мы, в Турции, оцениваем принятое решение в качестве положительного момента", - цитирует телеканал представителя турецкой администрации.

Одним из условий, препятствовавших продаже Турции F-16, было предоставление Белым домом гарантий, что проданные Турции истребители не будут применяться для ее вторжения в воздушное пространство Греции.

Турция добивается получения 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.