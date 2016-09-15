В Анкаре посольство Великобритании закрылось из соображений безопасности

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Британское посольство в Анкаре объявило о том, что оно будет закрыто в пятницу по соображениям безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Twitter.

"Британское посольство в Анкаре будет закрыто для публики в пятницу, 16 сентября, из соображений безопасности", - говорится в сообщении. Никаких подробностей не приводится.

Как и большинство иностранных представительств в Турции, посольство Великобритании были закрыто для оказания консульских услуг в связи с мусульманским праздником Гурбан с 12 до 15 сентября. Дипмиссия должна была открыться в пятницу.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что диппредставительства ФРГ в Турции будут закрыты до конца недели в связи с получением немецким МИД сигналов о планируемых терактах.