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    В Анкаре посольство Великобритании закрылось из соображений безопасности

    Дипмиссия должна была открыться в пятницу

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Британское посольство в Анкаре объявило о том, что оно будет закрыто в пятницу по соображениям безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Twitter. 

    "Британское посольство в Анкаре будет закрыто для публики в пятницу, 16 сентября, из соображений безопасности", - говорится в сообщении. Никаких подробностей не приводится.

    Как и большинство иностранных представительств в Турции, посольство Великобритании были закрыто для оказания консульских услуг в связи с мусульманским праздником Гурбан с 12 до 15 сентября. Дипмиссия должна была открыться в пятницу.

    Накануне немецкие СМИ сообщили, что диппредставительства ФРГ в Турции будут закрыты до конца недели в связи с получением немецким МИД сигналов о планируемых терактах.

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