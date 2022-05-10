В Анкаре подвели итоги работы Транскаспийского транспортного маршрута за 2021 год

Сегодня завершилось двухдневное мероприятие, посвященное подведению итогов работы Транскаспийского транспортного маршрута за 2021 год и обсуждению планов на 2022 год.

Сегодня завершилось двухдневное мероприятие, посвященное подведению итогов работы Транскаспийского транспортного маршрута за 2021 год и обсуждению планов на 2022 год.

Как передает Report, приветственную речь на мероприятии произнес министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

С азербайджанской стороны на мероприятии приняли участие делегация Управления железных дорог Азербайджана во главе с Джавидом Гурбановым, делегация Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) во главе с Рауфом Велиевым, делегация Международного торгового морского порта Говсаны, во главе с Рашадом Дашдамировым и многие другие.

До начала официального приема делегации стран-участниц посетили памятник общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, где прошла церемония возложения цветов.