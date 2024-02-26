О нас

В Анкаре почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Анкаре почтили память жертв Ходжалинского геноцида В столице Турции Анкаре на площади "Тюркского мира" прошла памятная церемония, приуроченная к 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.
В регионе
26 февраля 2024 г. 14:37
В Анкаре почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В столице Турции Анкаре на площади "Тюркского мира" прошла памятная церемония, приуроченная к 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает анкарское бюро Report, в мероприятии, организованном совместно посольством Азербайджана в Анкаре и муниципалитетом района Кечиоран, приняли участие депутаты, дипломаты, представители общественности, а также граждане Азербайджана, получающие военное образование в Турции.

В рамках мероприятия "Не забыли, не забудем, не дадим забыть" были возложены цветы к памятнику жертвам Ходжалинского геноцида, установленному на площади.

На памятной церемонии выступили председатель муниципалитета Кечиоран Тургут Алтынок, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, депутат турецкого парламента, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, глава Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан профессор Айгюн Аттар, ректор Анкарского университета Недждет Унивар.

В выступлениях звучали призывы к справедливости для Ходжалы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada Xocalı soyqırımı anılıb

Экслюзивные новости

Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi