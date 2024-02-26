В Анкаре почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В столице Турции Анкаре на площади "Тюркского мира" прошла памятная церемония, приуроченная к 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В столице Турции Анкаре на площади "Тюркского мира" прошла памятная церемония, приуроченная к 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает анкарское бюро Report, в мероприятии, организованном совместно посольством Азербайджана в Анкаре и муниципалитетом района Кечиоран, приняли участие депутаты, дипломаты, представители общественности, а также граждане Азербайджана, получающие военное образование в Турции.

В рамках мероприятия "Не забыли, не забудем, не дадим забыть" были возложены цветы к памятнику жертвам Ходжалинского геноцида, установленному на площади.

На памятной церемонии выступили председатель муниципалитета Кечиоран Тургут Алтынок, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, депутат турецкого парламента, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, глава Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан профессор Айгюн Аттар, ректор Анкарского университета Недждет Унивар.

В выступлениях звучали призывы к справедливости для Ходжалы.