В Анкаре освобождены 1 200 военнослужащих, участвовавших в попытке государственного переворота

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Освобождены 1 200 военнослужащих, участвовавших в попытке государственного переворота в столице Турции Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение об этом вынесла прокуратура, ведущая следствие в связи с попыткой государственного переворота в Анкаре.

Прокурор Анкары Харун Кодалак заявил журналистам, что некоторые военнослужащие могли не знать, в чем они участвуют: "В кратчайшее время будут установлены военнослужащие, которые не стреляли, не наезжали на людей в военных машинах, и вообще не разбирались в происходящем. Мы не допустим, чтобы наказание понесли невиновные военнослужащие, как это было в уголовных делах "Эргенекон", "Бальез". Наше расследование будет отличаться от их расследования. Мы поступим справедливо. Мы - прокуратура государства, а они были судьями, прокурорами организации".