В Анкаре опровергли сообщения о запрете Эр-Рияда на хадж гражданам Турции

Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Саудовская Аравия якобы запретила турецким гражданам посещать королевство для совершения хаджа.

Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Саудовская Аравия якобы запретила турецким гражданам посещать королевство для совершения хаджа.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики.

Ранее в социальных сетях и ряде турецких оппозиционных СМИ появились сообщения о том, что Эр-Рияд якобы запретил гражданам Турции ездить в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. Хадж является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность.

"Распространенное в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман запретит гражданам Турции ездить в Саудовскую Аравию для совершения хаджа", не соответствует действительности. Ни одна из стран не сделала официального заявления и не приняла решения, которое могло бы запретить гражданам Турции посещать Саудовскую Аравию для совершения паломничества хадж. Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - говорится в заявлении Центра.

В последние дни одной из главных тем в турецкой общественно-политической повестке стал срыв матча за Суперкубок Турции по футболу, проведение которого планировалось в Саудовской Аравии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал оппозицию не "устраивать шоу и провокаций" после случившегося.