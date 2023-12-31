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В Анкаре опровергли сообщения о запрете Эр-Рияда на хадж гражданам Турции

В Анкаре опровергли сообщения о запрете Эр-Рияда на хадж гражданам Турции Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Саудовская Аравия якобы запретила турецким гражданам посещать королевство для совершения хаджа.
В регионе
31 декабря 2023 г. 18:39
В Анкаре опровергли сообщения о запрете Эр-Рияда на хадж гражданам Турции

Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Саудовская Аравия якобы запретила турецким гражданам посещать королевство для совершения хаджа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики.

Ранее в социальных сетях и ряде турецких оппозиционных СМИ появились сообщения о том, что Эр-Рияд якобы запретил гражданам Турции ездить в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. Хадж является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность.

"Распространенное в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман запретит гражданам Турции ездить в Саудовскую Аравию для совершения хаджа", не соответствует действительности. Ни одна из стран не сделала официального заявления и не приняла решения, которое могло бы запретить гражданам Турции посещать Саудовскую Аравию для совершения паломничества хадж. Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - говорится в заявлении Центра.

В последние дни одной из главных тем в турецкой общественно-политической повестке стал срыв матча за Суперкубок Турции по футболу, проведение которого планировалось в Саудовской Аравии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал оппозицию не "устраивать шоу и провокаций" после случившегося.

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