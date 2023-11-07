В Анкаре опровергли готовность Турции принять миллион палестинских беженцев

В администрации президента Турции назвали полностью сфабрикованными утверждения, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху принять один миллион палестинских беженцев и сделать их турецкими гражд

В администрации президента Турции назвали полностью сфабрикованными утверждения, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху принять один миллион палестинских беженцев и сделать их турецкими гражданами в обмен на 2 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ cо ссылкой на турецкий центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента.

В центре отметили, что распространенная в некоторых социальных сетях информация не соответствует действительности. Не было никаких переговоров между президентом Турции и премьер-министром Израиля.

"Эти утверждения полностью сфабрикованы", - говорится в заявлении.