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В Анкаре опровергли готовность Турции принять миллион палестинских беженцев

В Анкаре опровергли готовность Турции принять миллион палестинских беженцев В администрации президента Турции назвали полностью сфабрикованными утверждения, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху принять один миллион палестинских беженцев и сделать их турецкими гражд
В регионе
7 ноября 2023 г. 12:38
В Анкаре опровергли готовность Турции принять миллион палестинских беженцев

В администрации президента Турции назвали полностью сфабрикованными утверждения, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху принять один миллион палестинских беженцев и сделать их турецкими гражданами в обмен на 2 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ cо ссылкой на турецкий центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента.

В центре отметили, что распространенная в некоторых социальных сетях информация не соответствует действительности. Не было никаких переговоров между президентом Турции и премьер-министром Израиля.

"Эти утверждения полностью сфабрикованы", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Ankara denies 'Türkiye's readiness to accept a million Palestinian refugees'

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