В Анкаре обсудили с послом ФРГ нападение на Генконсульство Турции в Ганновере

После нападения сторонников террористической организации РКК на здание Генконсульства Турции в Ганновере состоялась встреча турецких дипломатов с представителями местных властей.

После нападения сторонников террористической организации РКК на здание Генконсульства Турции в Ганновере состоялась встреча турецких дипломатов с представителями местных властей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Сегодня же, 27 марта, в Анкаре состоялась встреча с послом Германии Юргеном Шульцем.

Источники сообщили, что аналогичные встречи будут проведены также в Берлине. Другие подробности не приводятся.

В ночь на 27 марта 12 сторонников РКК устроили шествие в Ганновере. Во время акции участники напали на здание Генконсульства Турции. Разбив стекло у главного входа в здание, они скрылись с места происшествия.