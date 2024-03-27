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В Анкаре обсудили с послом ФРГ нападение на Генконсульство Турции в Ганновере

В Анкаре обсудили с послом ФРГ нападение на Генконсульство Турции в Ганновере После нападения сторонников террористической организации РКК на здание Генконсульства Турции в Ганновере состоялась встреча турецких дипломатов с представителями местных властей.
В регионе
27 марта 2024 г. 13:15
В Анкаре обсудили с послом ФРГ нападение на Генконсульство Турции в Ганновере

После нападения сторонников террористической организации РКК на здание Генконсульства Турции в Ганновере состоялась встреча турецких дипломатов с представителями местных властей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Сегодня же, 27 марта, в Анкаре состоялась встреча с послом Германии Юргеном Шульцем.

Источники сообщили, что аналогичные встречи будут проведены также в Берлине. Другие подробности не приводятся.

В ночь на 27 марта 12 сторонников РКК устроили шествие в Ганновере. Во время акции участники напали на здание Генконсульства Турции. Разбив стекло у главного входа в здание, они скрылись с места происшествия.

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