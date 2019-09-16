В Анкаре начался трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани обсудят вопросы сирийского урегулирования, в том числе ситуацию в Идлибе и продвижение политического процесса в САР.

Нынешние переговоры в Анкаре станут уже пятой встречей глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Предыдущие саммиты в таком формате состоялись 22 ноября 2017 года в Сочи, 4 апреля 2018 года в Анкаре, 7 сентября 2018 года в Тегеране; последний прошёл в Сочи 14 февраля 2019 года.