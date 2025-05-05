В Анкаре проходят мероприятия, приуроченные к 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

В Анкаре начались мероприятия, приуроченные к 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

В столице Турции Анкаре проходят мероприятия, приуроченные к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает турецкое бюро Report, серия мероприятий организована совместно Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана (TADİV) и посольством Азербайджана в Турции.

В рамках программы сегодня в конгресс-центре "Шуша" в Анкаре состоялась панельная сессия на тему "Гейдар Алиев и Тюркский мир". Со вступительными речами выступили посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и председатель TADİV Айгюн Аттар, отметившие выдающуюся роль и историческое наследие великого лидера Гейдара Алиева, а также его вклад в укрепление единства Тюркского мира.

В ходе панели послы Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра, а также представитель Министерства иностранных дел Турции Айше Узер рассказали о значении общенационального лидера азербайджанского народа для всего Тюркского мира, подчеркнув, что он был одним из выдающихся лидеров не только Азербайджана, но и всех тюркских народов.

О политической деятельности и личных качествах Гейдара Алиева рассказали председатель Межпарламентской группы дружбы Турция–Азербайджан, депутат Шамиль Айрым, депутат Аййюдже Тюркеш и бывший посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч.

В мероприятии приняли участие государственные деятели Турции, депутаты, представители дипломатического корпуса, неправительственных организаций и общественности.

В завершение состоялось открытие международного спортивного чемпионата, посвященного общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.