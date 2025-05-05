О нас

В Анкаре проходят мероприятия, приуроченные к 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

В Анкаре проходят мероприятия, приуроченные к 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева В Анкаре начались мероприятия, приуроченные к 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева
В регионе
5 мая 2025 г. 18:31
В Анкаре проходят мероприятия, приуроченные к 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

В столице Турции Анкаре проходят мероприятия, приуроченные к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает турецкое бюро Report, серия мероприятий организована совместно Фондом дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана (TADİV) и посольством Азербайджана в Турции.

В рамках программы сегодня в конгресс-центре "Шуша" в Анкаре состоялась панельная сессия на тему "Гейдар Алиев и Тюркский мир". Со вступительными речами выступили посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и председатель TADİV Айгюн Аттар, отметившие выдающуюся роль и историческое наследие великого лидера Гейдара Алиева, а также его вклад в укрепление единства Тюркского мира.

В ходе панели послы Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра, а также представитель Министерства иностранных дел Турции Айше Узер рассказали о значении общенационального лидера азербайджанского народа для всего Тюркского мира, подчеркнув, что он был одним из выдающихся лидеров не только Азербайджана, но и всех тюркских народов.

О политической деятельности и личных качествах Гейдара Алиева рассказали председатель Межпарламентской группы дружбы Турция–Азербайджан, депутат Шамиль Айрым, депутат Аййюдже Тюркеш и бывший посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыч.

В мероприятии приняли участие государственные деятели Турции, депутаты, представители дипломатического корпуса, неправительственных организаций и общественности.

В завершение состоялось открытие международного спортивного чемпионата, посвященного общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada “Heydər Əliyev Doğum Həftəsi” tədbirləri başlayıb

Экслюзивные новости

Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi