В Анкаре проходит встреча президентов Турции и Ирана

Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрагим Раиси проводят переговоры в Анкаре.

Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрагим Раиси проводят переговоры в Анкаре.

Как сообщает Report, встреча началась после официальной церемонии встречи президента Исламской Республики в Президентском комплексе в Анкаре.

По информации местных СМИ, президенты намерены обсудить двусторонние отношения, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки, в частности ситуацию в секторе Газа. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Эрдоган и Раиси по итогам переговоров проведут совместный брифинг для прессы.

Раиси находится в Турции с официальным визитом для участия в восьмом заседании Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном.

Отметим, что запланированный на 4 января визит Раиси в Турцию был отложен после теракта в городе Керман на юго-востоке Ирана.