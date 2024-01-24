О нас

В Анкаре проходит встреча президентов Турции и Ирана

В Анкаре проходит встреча президентов Турции и Ирана Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрагим Раиси проводят переговоры в Анкаре.
В регионе
24 января 2024 г. 16:11
В Анкаре проходит встреча президентов Турции и Ирана

Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрагим Раиси проводят переговоры в Анкаре.

Как сообщает Report, встреча началась после официальной церемонии встречи президента Исламской Республики в Президентском комплексе в Анкаре.

По информации местных СМИ, президенты намерены обсудить двусторонние отношения, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки, в частности ситуацию в секторе Газа. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Эрдоган и Раиси по итогам переговоров проведут совместный брифинг для прессы.

Раиси находится в Турции с официальным визитом для участия в восьмом заседании Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном.

Отметим, что запланированный на 4 января визит Раиси в Турцию был отложен после теракта в городе Керман на юго-востоке Ирана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Meeting between presidents of Türkiye and Iran kicks off in Ankara - UPDATED
Версия на азербайджанском языке Ankarada Türkiyə və İran prezidentlərinin görüşü başlayıb - YENİLƏNİB

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
ВидеоВ Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
19 января 2024 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi