О нас

В Анкаре на складе покрышек начался пожар

В Анкаре на складе покрышек начался пожар Пожар начался на складе автомобильных покрышек в промзоне в Анкаре.
В регионе
3 апреля 2024 г. 19:06
В Анкаре на складе покрышек начался пожар

Пожар начался на складе автомобильных покрышек в промзоне в Анкаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TRT haber.

В небе над городом в юго-восточном направлении растянулись клубы дыма.

Склад расположен на севере турецкой столицы в промзоне Иведик. Там, помимо предприятий, располагаются склады утиля.

На кадрах телеканала, снятых с квадрокоптера, видно, что возгорание произошло на обнесенном забором складе под открытым небом площадью до нескольких сотен квадратных метров. На этой площадке хранились использованные автомобильные покрышки.

Огонь стали тушить спустя 15 минут после начала пожара. На месте работают около десятка пожарных расчетов. Прибыла спецтехника, которая пытается локализовать возгорание, убирая размещенные вокруг горящего объекта материалы и расчищая дорогу для пожарных. В тушении также участвуют пожарные вертолеты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
СМИ: Устроивший стрельбу в школе в Финляндии подросток был жертвой издевательств
СМИ: Устроивший стрельбу в школе в Финляндии подросток был жертвой издевательств
3 апреля 2024 г. 17:48
В турецкой провинции Ван проходят массовые митинги
В турецкой провинции Ван проходят массовые митинги
3 апреля 2024 г. 17:28
В Армении задержан прибывший из Карабаха мужчина по подозрению в шпионаже
В Армении задержан прибывший из Карабаха мужчина по подозрению в шпионаже
3 апреля 2024 г. 16:23
Экс-сотрудник СНБ сепаратистского режима в Карабахе убив свояченицу, застрелился
Экс-сотрудник СНБ сепаратистского режима в Карабахе убив свояченицу, застрелился
3 апреля 2024 г. 16:00
Захарова: Сближаясь со странами Запада, власти Армении предают свой народ
ВидеоЗахарова: Сближаясь со странами Запада, власти Армении предают свой народ
3 апреля 2024 г. 15:58
Захарова: Территориальные споры между Баку и Ереваном должны быть решены дипломатическим путем
Захарова: Территориальные споры между Баку и Ереваном должны быть решены дипломатическим путем
3 апреля 2024 г. 15:32
МИД РФ: Экономика Армении понесет ощутимые потери из-за отказа от приема карт Мир
МИД РФ: Экономика Армении понесет ощутимые потери из-за отказа от приема карт "Мир"
3 апреля 2024 г. 15:28
Рейтинг Пашиняна упал до рекордно низких показателей
Рейтинг Пашиняна упал до рекордно низких показателей
3 апреля 2024 г. 15:09
МИД России: Миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО
МИД России: Миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО
3 апреля 2024 г. 14:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi