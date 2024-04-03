В Анкаре на складе покрышек начался пожар

Пожар начался на складе автомобильных покрышек в промзоне в Анкаре.

Пожар начался на складе автомобильных покрышек в промзоне в Анкаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TRT haber.

В небе над городом в юго-восточном направлении растянулись клубы дыма.

Склад расположен на севере турецкой столицы в промзоне Иведик. Там, помимо предприятий, располагаются склады утиля.

На кадрах телеканала, снятых с квадрокоптера, видно, что возгорание произошло на обнесенном забором складе под открытым небом площадью до нескольких сотен квадратных метров. На этой площадке хранились использованные автомобильные покрышки.

Огонь стали тушить спустя 15 минут после начала пожара. На месте работают около десятка пожарных расчетов. Прибыла спецтехника, которая пытается локализовать возгорание, убирая размещенные вокруг горящего объекта материалы и расчищая дорогу для пожарных. В тушении также участвуют пожарные вертолеты.